حقيقة تعرض المغرب لتسونامي قرب من مدينة أغادير

نفي ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء حدوث أي تأثير للزلزال المسجل بوسط المحيط الأطلسي “لا تأثير له على المغرب”.

وأكد جبور - بحسب هسبريس المغربية - أنه لاصحة لحدوث أي تسونامي بالقرب من مدينة أغادير أو تسجيل حدوث أي تسونامي بالمنطقة

وقال جبور، " الزلزال الذي ضرب ليلة الأمس وسط المحيط الأطلسي لم يكن له أي تأثير ولم يكن محسوسا، وفيما يخص الإنذار بحدوث تسونامي كانت قد أصدرته بعض مواقع الرصد فقد تم نفيه في حينه”.

وأضاف مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه ما يحدث من ارتفاع للأمواج بالمنطقة يتعلق فقط بـ”ظاهرة مناخية، وليس تسونامي أو زلزال”.

وتابع جبور: “يكون هناك ضغط جوي يتغير، ويعطي أمواجا عاتية؛ وهو ما يجعل البحر هائجا في المنطقة”.

وتداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي صورا تتحدث عن حدوث تسونامي مصغر بالمنطقة، وهو ما نفاه المعهد الوطني للجيوفيزياء.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مساء الخميس، حدوث زلزال بقوة 6.0 درجات وسط المحيط الأطلسي، مؤكدة أنه ضرب على عمق 10.0 كيلومترات.