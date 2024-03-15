بعثة فلسطين بالاتحاد الأوروبي: نتنياهو يحاول تحقيق إنجازات عسكرية وهمية

قال عادل عطية السفير المناوب في بعثة فلسطين بالاتحاد الأوروبي، إن إسرائيل نفذت تهديدها منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة.

وأشار "عطية" خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه على المجتمع الدولي التحرك من أجل وقف المجزرة التي يلوح بها بنيامين نتنياهو

وأضاف السفير المناوب في بعثة فلسطين بالاتحاد الأوروبي، أن نتنياهو يحاول تحقيق إنجازات عسكرية وهمية لتصديرها لشعبه على حساب الفلسطينيين، ويجب فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع أن الخلاف بين الإدارة الأمريكية وبنيامين نتنياهو ظهر بعد الأسبوع الثاني من الحرب، بسبب رفض الأخير عددًا من قرارات الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن تمادي إسرائيل في دخول رفح الفلسطينية يعتمد على الموقف الأمريكي.

واستطرد أن الاتحاد الأوروبي يملك الأدوات الكافية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب فورًا، مؤكدًا أن قمة رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الأوروبي الخميس ستبحث وقف إطلاق نار فوريًا في غزة.