قطر تبحث شراء 150 طائرة عريضة البدن

لتحديث اسطولها..

قدمت الخطوط الجوية طلبا لشركتي بوينغ وإيرباص لشراء طائرات جديدة كبيرة بحسب ما صرح بدر محمد المير الرئيس التنفيذي للشركة القطرية.

فيما أكدت وكالة بلومبرغ نيوز الدولية، اليوم الجمعة، أن الخطوط الجوية القطرية في مرحلة مبكرة من محادثات مع شركتي بوينغ وإيرباص، لطلب شراء ما بين 100 و150 طائرة عريضة البدن لتنمية وتجديد أسطولها.

وذكرت شركة الطيران القطرية في وقت سابق من الشهر الجاري أن أسطولها بالكامل من طائرات إيه350 عاد إلى الخدمة، وذلك بعد مرور أكثر من عام على تسوية نزاع قانوني مع إيرباص بشأن الأضرار التي لحقت بالسطح الخارجي للطائرات.

من جانبها قالت إيرباص: "نحن في حوار مستمر مع عملائنا، لكننا لا نتحدث أبدا عن المحتوى السري لمحادثاتنا".

وفي الوقت نفسه، تأخر لسنوات برنامج بوينغ لطائرات 777 إكس، الذي استقبل مئات الطلبات من شركات طيران حول العالم لشراء هذا الطراز.