بينهم 5 أطفال .. ارتفاع عدد ضحايا مهاجري بحر إيجة لـ 21

ارتفعت حصيلة المهاجرين الغرقى بعد انقلاب قارب مطاطي كانوا على متنه في بحر إيجة شمالي غربي البلاد إلى 21 شخصا بينهم 5 أطفال.



وقالت سلطات محافظة جنق قلعة التركية المطلة على بحر إيجه، في بيان: عثر على جثث 21 شخصا بينهم 5 أطفال حيث أن القارب الذي كان يقل مهاجرين غير نظاميين انقلب بهم قبالة سواحل إيدجيبات-غوكتشيادا، في المياه التركية على بعد 50 كيلومترا تقريبا من جزيرة ليمنوس اليونانية.



وبحسب لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، فإن أكثر من 3000 مهاجر فقدوا في البحر الأبيض المتوسط عام 2023، وهي أعلى حصيلة منذ عام 2017.