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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه اليوم السبت 16 مارس 2024

صدى البلد

ثبت سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم السبت 16-3-2024، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 13.02 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 13 جنيهًا للشراء، و13.04 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
13 جنيه للشراء.

13.04 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
13.02 جنيه للشراء.

13.04 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
13.03 جنيه للشراء.

13.03 جنيه للبيع.
 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
12.98 جنيه للشراء.

13.02 جنيه للبيع.
 


سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
13.20 جنيه للشراء.

13.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة
12.80 جنيه للشراء.

13.01 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس
12.99 جنيه للشراء.

13.04 جنيه للبيع.

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