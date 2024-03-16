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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 16 مارس 2024

صدى البلد

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم السبت 16-3-2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.73 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.73 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
12.73 جنيه للشراء.

12.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
12.73  جنيه للشراء.

12.77  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
12.73 جنيه للشراء.

12.76 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
12.71  جنيه للشراء.

12.75  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
12.66 جنيه للشراء.

12.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
12.93 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
12.65  جنيه للشراء.

12.74  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
12.69 جنيه للشراء.

12.77 جنيه للبيع.

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