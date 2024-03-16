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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

4.54 تريليون دولار رسملة البورصات العربية في نهاية فبراير

صدى البلد

ارتفع رأس المال السوقي للبورصات العربية نهاية شهر فبراير الماضي إلى نحو 4.54 تريليون دولار، مقارنة بنحو 4.4 تريليون دولار في نهاية يناير من العام الجاري وفق صندوق النقد العربي.

وأظهرت بيانات الصندوق لشهر فبراير، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 775.1 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 198.8 مليار دولار، وبلغت رسملة السوق المالية السعودية "تداول" نحو 2.983 تريليون دولار.

وسجل رأس المال السوقي لبورصة قطر 165.8 مليار دولار، وبورصة الكويت نحو 143.2 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 66.7 مليار دولار، وبورصة مصر 64.7 مليار دولار، وبورصة مسقط 61.7 مليار دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة عمان 24.1 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.9 مليار دولار، وبورصة بيروت 18 مليار دولار، وبورصة تونس 7.7 مليارات دولار، وسوق دمشق للأوراق المالية 5.68 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.38 مليار دولار.

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