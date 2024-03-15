الجيش الإسرائيلي يزعم إطلاق فلسطينيين النار بالقرب من قافلة مساعدات في غزة

ادعي جيش الإحتلال الإسرائيلي أن فلسطينيين فتحوا النار بالقرب من سكان غزة قبل حوالي ساعة من وصول قافلة المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، فإن الحادث وقع مساء أمس في ساحة الكويت، الواقعة في الجزء الجنوبي من الجيب. وأكد أدرعي أنه لم يكن هناك إطلاق نار من قوات الجيش الإسرائيلي على قافلة المساعدات.

وقال أدرعي: "نكرر أن قوات الجيش الإسرائيلي لم تطلق أي نيران باتجاه قافلة المساعدات"، مؤكدا التزام الجيش الإسرائيلي بالتحقيق في الحادث بينما يكثف في الوقت نفسه الجهود لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

ويسلط التقرير عن إطلاق النار بالقرب من غزة الضوء على التوترات المستمرة في المنطقة، لا سيما في ظل الجهود الإنسانية المبذولة للتخفيف من الوضع المزري الذي يواجهه سكان غزة. ويسلط الحادث الضوء على التحديات والتعقيدات التي ينطوي عليها تقديم المساعدات وسط بيئة أمنية متقلبة.