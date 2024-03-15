ميدو: كان يجب على حسام حسن استدعاء 7 لاعبين من بيراميدز والزمالك

قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، كان عليه تقليل عدد لاعبي الأهلي في المعسكر الحالي، مشيرا إلى أهمية أخذ ذلك في الاعتبار مسبقاً لتجنب وقوع أزمة.

وأوضح ميدو خلال مداخلته في برنامج «النجوم في رمضان» عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن حسام حسن كان ينبغي عليه استدعاء 7 لاعبين آخرين من أندية أخرى في الدوري، مثل الزمالك أو بيراميدز، لتعويض اللاعبين المنضمين للأهلي، خاصة وأن النادي يحتاج إلى خدماتهم.

وأضاف ميدو، يتعين الآن على حسام حسن استدعاء لاعبين محليين آخرين للمنتخب، خاصة وأن البطولة الودية ستقام في مصر، مشيراً إلى أن هذا الأمر سهل التنفيذ ويجب معالجته بسرعة.