ماكرون يحث أوروبا على الاستعداد للحرب في مواجهة روسيا

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحذيرا صارخا لأوروبا، وحث على الاستعداد للحرب كوسيلة لتأمين السلام في مواجهة التوترات المتصاعدة مع روسيا. وفي حديثه عن الديناميكيات الصعبة المحيطة بالصراع، أكد ماكرون على الحاجة الماسة لأوروبا لتأكيد قوتها ومصداقيتها.

وشدد ماكرون على أنه إذا خرجت روسيا منتصرة في الصراع الدائر، فإن مكانة أوروبا ستتعرض للخطر الشديد. وحذر من الإشارة إلى أي ضعف للكرملين، مشددًا على أهمية تجنب رسم الخطوط الحمراء التي يمكن اعتبارها إظهارًا للضعف.

وبينما أكد ماكرون التزام فرنسا بالسلام، أوضح أن بلاده لن تبادر بأي أعمال هجومية ضد روسيا. ومع ذلك، شدد على ضرورة تقديم دعم أقوى لأوكرانيا، التي تجد نفسها في وضع محفوف بالمخاطر على الأرض.

ومعربًا عن أمله في إجراء مفاوضات مستقبلية مع روسيا، أكد ماكرون استعداده لضمان عدم تحقيق روسيا النصر في الصراع. وشدد على أهمية الوقوف بحزم في وجه العدوان حفاظا على المصالح والاستقرار الأوروبيين.

وتأتي تصريحات ماكرون وسط تصاعد التوترات في المنطقة وتؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة والوحدة بين الدول الأوروبية ردا على العدوان الروسي.