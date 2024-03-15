كلنا معاك وبندعيلك| رسالة عاجلة من جهازي المنتخبين الأول والأولمبي لـ«أحمد رفعت»

وجه الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول والأولمبي واللاعبين رسالة عاجلة للاعب فيوتشر احمد رفعت الذي تعرض للسقوط خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد، الإثنين الماضي، وتعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وتمنى جميع عناصر جهازي المنتخبين الأول والأولمبي الشفاء العاجل لأحمد رفعت متمنين عودته سالما لبيته وأسرته، والعودة للملاعب مرة أخرى في أقرب وقت.

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وأكد الدكتور عمرو عثمان، الطبيب المُعالج لأحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر، أنه ما زال على جهاز التنفس الصناعي.

وقال عثمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك: "حالة احمد رفعت مبشرة حاليا الحمد لله، منتظرين الإشاعة وبعض التحاليل من أجل الاطمئنان على أحمد رفعت بشكل كامل، وهو ما زال على جهاز التنفس الصناعي ولكن درجة الوعي مقبولة، ونبذل كل جهودنا من أجل تحسن الحالة".

وتعرض اللاعب أحمد رفعت لتوقف عضلة القلب لمدة تصل إلى أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفى قريب من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبيا وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا يزال يتلقى العلاج وتجرى له الفحوصات اللازمة.