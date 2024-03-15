مكانك في المنتخب محجوز.. حسام حسن يوجه رسالة مؤثرة إلى أحمد رفعت

وجه حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، وتوأمه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، رسالة لأحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، وذلك بعد تعرضه لازمة صحية ودخوله في غيبوبة"

وقال حسام حسن في فيديو نشره الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "أنه يتمنى تعافي اللاعب سريعًا، وأن مكانه في المنتخب موجود"

وقال مدرب منتخب مصر "ألف سلامة لك، وإحنا في كل دعواتنا إنك ترجع تاني أولًا لنفسك وأهلك بخير وإنك ترجع أفضل من الأول وتكون معانا في منتخب مصر وتنور الملعب من تاني وإن شاء الله تعدي على خير"

ومن جانبه قال إبراهيم حسن: "ألف سلامة لأحمد رفعت وإن شاء الله تقوم بالسلامة وترجع تكسر الدنيا ومستنينك في المنتخب وتكون من الأعمدة الرئيسية للمنتخب، وأنت لاعب محترم".