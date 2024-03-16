فرج عامر يكشف مفاجأة جديدة بشأن عودة بدر بانون للأهلي

كشف المهندس فرج عامر مفاجأة بشأن عودة بدر بانون للأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر :"بدر بانون يرغب في العودة للأهلي بعد انتهاء عقدة في نهاية هذا الموسم".

وأعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن تصدر اللاعب المغربي بدر بانون قائمة المرشحين للعودة مجددًا إلى النادي الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد : مفاجأة بدر بانون يتصدر قائمة المرشحين للعودة مجددًا إلى النادي الأهلي .

وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.