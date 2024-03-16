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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد جاد الله: أي شخص في مصر يستطيع أن يكون مدربا في الوقت الحالي

خالد جاد الله
خالد جاد الله

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن أي شخص يستطيع أن يعمل كمدرب مصر خلال الفترة الحالية.

وقال خالد جلال تصريحاته قائلًا: "أنا من النوع اللي بزهق، ولما بزهق ببعد، هذه طبيعتي منذ أن كنت لاعبًا، تدرجت في المناصب مع منتخبات مصر منذ 2000".

وأضاف: "سافرت من 2001 إلى السعودية والإمارات لمدة 8 مواسم، وعندما عدت في 2009 وجدت الأمور قد تغيرت، وأن الوكلاء تحكموا في سوق انتقالات المدربين، ومن مصلحة الكرة المصرية كثرة المدربين".

وتابع: "اتجهت للتحليل، أنا كنت مدربًا منذ أن كنت لاعبًا، أي شخص في مصر حاليًا يستطيع أن يكون مدربًا لعدم وجود معايير، اللي بيعرف بيوصل هيدرب".

وأتم خالد جالد الله تصريحاته قائلًا: "مهنة التدريب صعبة ولا يستطيع أحد أن يكون مدربًا إن كان سيعمل بالمعايير اللازمة.. العلاقات تتحكم في سوق انتقالات المدربين".

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