عقود عمل لذوي الهمم .. نشاط وزارة العمل في أسبوع

أصدرت وزارة العمل "إنفوجراف" بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، وشهد الأسبوع، جولة لوزير العمل حسن شحاتة في محافظة الجيزة استقبله خلالها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وبحث الوزير والمحافظ مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.. كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل شركتي ميراكو وهواوي تكنولوجي مصر ذات الاستثمار الأجنبي؛ لتعزيز علاقات العمل، وحث العمال على المزيد من العمل والإنتاج.

كما شهدت الجولة عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية لمديرية العمل بالمحافظة، كثالث محافظة يتم إطلاق المنصة بها تجريبيا بعد محافظتي الإسكندرية وبورسعيد.

وسلم "الوزير" و"المحافظ" عقود عمل لذوي همم لدمجهم في سوق العمل؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. وحرص وزير العمل، وبحضور محافظ الجيزة على تنظيم لقاء مع العاملين بمديرية عمل المحافظة، وحثهم على التعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم أثناء تقديم الخدمات، وتكريم عدد من العاملين بالمديرية لجهودهم وتميزهم في العمل.

شهادات تقدير وجوائز لـ25 مُتدربة

كما سلم وزير العمل خلال الأسبوع شهادات تقدير وجوائز لـ25 مُتدربة من خريجي مركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة بالشرابية، في إطار مشروع تُنفذه "وحدة المساواة بين الجنسين" بوزارة العمل مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم،بتمويل من هيئة التعاون الدولي الكورية "كويكا "، والوكالة السويدية "سيدا"، والذي يستهدف تدريب 300 سيدة في 3 محافظات.

وأعلن وزير العمل عن منحة مجانية للشباب للتدريب المهني داخل معهد الساليزيان الإيطالي "دون بوسكو"،فرع الإسكندرية؛ تنفيذاً لبروتوكول بين "الوزارة" و"المعهد"، كما جددت وزارة العمل دعوتها إلى الشباب المصري الراغب في العمل في الخارج بتسجيل البيانات المطلوبة على الموقع الرسمي للوزارة، في إطار خطة تدشين قاعدة بيانات بأسماء راغبي العمل بالخارج؛ لتلبية فرص العمل التي تتلقاها "الوزارة" من الخارج عن طريق الإدارة العامة للتشغيل، وتستقبل "الوزارة" خلال هذه الأيام شباب سجلوا بياناتهم بنجاح لاستلام الأوراق المطلوبة.

واستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المنشآت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل وتطبيق القانون.