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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غرق مركب للهجرة غير الشرعية قبالة سواحل تونس

ارشيفي
ارشيفي

نجحت السلطات التونسية فى إنقاذ 34 مهاجرا وانتشل جثتين بينما لا يزال البحث متواصلا عن 34 مفقودا إثر غرق مركب للمهاجرين قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد.

وقال ناجون إن عددهم حين انطلقوا من سواحل “دولة مجاورة” كان نحو سبعين شخصا قبل غرق مركبهم.

فيما تواصل قوات خفر السواحل التونسية البحث عن المفقودين، ولم يحدد خفر السواحل جنسيات المهاجرين لكنهم غالبا ما يتحدرون من دول جنوب الصحراء.

وقضى أكثر من 1300 مهاجر غادروا الساحل التونسي لمحاولة الوصول إلى أوروبا بحرا، عام 2023، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتخصص في قضايا الهجرة.

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