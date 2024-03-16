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رئيس التحرير
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أخبار البلد

سويلم يناقش فكرة مقترح لتنفيذ مركبة برمائية لتطهير الترع والمصارف

صدى البلد

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا لمناقشة مقترحات تطوير منظومة صيانة المجارى المائية، وفكرة مقترح لتنفيذ مركبة برمائية متعددة الاستخدامات لتطهير الترع والمصارف.

وصرح الدكتور سويلم بأنه حريص على تطوير منظومة الصيانة الوقائية بالوزارة لتمكينها من التعامل الإستباقى لتجنب حدوث المشاكل والأزمات ، مع تفعيل دور الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية في مجال تطهير الترع.

واستعرض خلال الاجتماع مقترحات تصميم وتنفيذ مركبة برمائية على جنزير مطاط تستخدم في حصاد ورد النيل وعصره للتخلص من السوائل ثم ضغطه لخفض وزنه وحجمه بدلاً من حصاد النبات بمحتواه من المياه ، مع إمكانية تركيب شفرات مختلفة للتعامل مع مختلف أنواع الحشائش والمخلفات ، مع تصميم المركبة بما يحقق سهولة تحركها عبر الترع والمصارف.

وأكد الدكتور سويلم ضرورة أن يراعى تصميم المركبة إمكانية تطهير الترع المبطنة والغير مبطنة والمصارف بدون التأثير سلبا على الجسور كحل بديل أكثر فاعلية وأقل تكلفة من معدات التطهير الميكانيكي والتي قد تؤثر على جسور الترع والمصارف أثناء أعمال التطهيرات ، ومراعاة أن تكون المعدة مناسبة للترع والمصارف ذات عرض قاع متنوع (١ متر فأعلى) ، وأن تكون أقل تأثيراً على بنية الجسور والطرق ، ولها القدرة على التحرك على ميول جسور الترع والمصارف بسهولة لتسهيل أعمال التطهيرات بكامل طول المجرى المائى .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من  المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى .

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