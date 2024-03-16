الإمارات تعلن إطلاق كيان اقتصادي عالمي جديد

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ، رئيس مجلس الوزراء ، أنه تم ضم شركتي نخيل وميدان تحت مظلة دبي القابضة لتشكل كياناً اقتصادياً عالمياً، يمتلك محفظة متنوعة في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والضيافة والعقار والتجزئة وغيرها، وذلك بقيادة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم .

وبحسب ماغرد به نائب رئيس الإمارات عبر منة "X"؛ فأن ذلك يأتي ضمن محطة جديدة من محطات ترسيخ وتعزيز زخم نمونا الاقتصادي.

وأشار الي ان الهدف من ذلك هو خلق كيان أكثر كفاءة مالياً، يمتلك أصولاً بمئات المليارات، ويضم خبرات عالمية في مختلف القطاعات ليستطيع المنافسة إقليميًا وعالمياً، ويحقق مستهدفات الإمارات الوطنية، ولدعم تحقيق رؤية دبي الاقتصادية 2033.

وختم قائلا : كل التوفيق لفريق العمل في المهمة الجديدة ومتفائلين بمرحلة قادمة نضاعف فيها نمونا، وننافس فيها طموحاتنا، ونحقق من خلالها رؤيتنا الاقتصادية لشعبنا