البطاطس المصرية تغزو لبنان.. زراعة بيروت: مطابقة للمواصفات

مطابقة للمواصفات..

استقبل مرفأ طرابلس اللبناني ، شحنة بطاطس قادمة من مصر معدّة لاستخدام المائدة.

وذكرت وزارة الزراعة اللبنانية في بيان لها أنه وفي إطار حرصها على جودة المنتجات الزراعية المستوردة ومطابقتها للمواصفات، أجرت كشفاً ميدانياً على الباخرة المحملة بالبطاطس المصرية حيث تبيّن أن المنتج مطابق للمواصفات والشروط التي وضعتها وزارة الزراعة.

وقالت الوزارة في بيانها “هذا الكشف الحسي جاء للتأكد من الالتزام بالمعايير التي وضعتها وزارة الزراعة سابقاً لاستيراد البطاطا المصرية لعام 2024، مستندين على القرارات التنظيمية الصادرة عن وزارة الزراعة.

وأضافت الوزارة: “وشارك فيها في عملية الكشف رئيسة مصلحة زراعة لبنان الشمالي المهندسة سونيا الأبيض، رئيسة مصلحة الاستيراد والتصدير الزراعي المهندسة رانيا الحايك، رئيس مصلحة زراعة عكار السيد طه مصطفى، ورئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ طرابلس عبر المهندس ميشال ديب، والمساعد الفني الزراعي بلال رعد”.