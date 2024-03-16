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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الدواء تكشف مجموعة من النصائح للحصول على نوم صحي

صدى البلد

قدمت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من النصائح  للحصول على نوم صحي وذلك بمناسبة اليوم العالمي للنوم ،والتي  تتمثل  في التالي :

  • احرص على النوم والاستيقاظ في مواعيد منتظمة، والحصول على القدر الكافي من النوم كل يوم.​
  • احرص على أن تكون غرفة نومك هادئة، وأن تكون الإضاءة بها ضعيفة، وأن يكون وضع نومك مريحا؛ وذلك من أجل جودة النوم ​
  • حافظ على روتين النوم؛ اذهب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة، واستيقظ في نفس الوقت كل صباح، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.​

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  • تجنب مشاهدة التلفاز واستخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، والتي قد يؤدي التعرض لضوء شاشاتها إلى اضطراب مستويات الميلاتونين وصعوبة النوم.​
  • تجنب تناول الطعام بكميات كبيرة قبل النوم، وتجنب تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين في المساء، مثل: الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.​
  • ممارسة الرياضة نهارا قد تساعدك على النوم بسهولة ليلا.​
  • إذا فشلت محاولاتك للاستمتاع بنوم عميق وهانئ أثناء الليل؛ استشر طبيبك للتأكد من عدم وجود مشكلات صحية، ولا تقم بتناول الأقراص المنومة دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.​

وأكدت هيئة الدواء  أن الحرمان من النوم يؤثر بالسلب على القدرات الذهنية، وكلما قلت فترات النوم كلما قل التركيز والقدرة على القيام بالمهام اليومية بدون أخطاء، كما تحدث اضطراب الحالة المزاجية ونوبات الصداع المزمن.، واضطراب إفراز بعض الهرمونات، مثل هرمون الكورتيزول وهرمون النمو وهرمونات الغدة الدرقية.​

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