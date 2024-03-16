مايا مرسي تلتقي مفوضة المساواة بين الجنسين في قبرص لبحث سبل التعاون

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مع جوسي كريستودولو، مفوضة المساواة بين الجنسين في قبرص، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب في ملف تمكين المرأة بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة csw68 بنيويورك.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي التقدم المحرز فى ملف العنف ضد المرأة وملف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وبرامج ريادة الأعمال التي تهدف إلى تنمية مهارات السيدات بإدارة المشروعات وتطوير الصفات الريادية والشخصية لهن، وتشجيعهن على البدء بمشروعاتهن المتناهية الصغر.



من جانبها وجهت جوسي كريستودولو التحية إلى الدكتورة مايا مرسي، مشيرة إلى أن هناك تشابه كبير بين الجانبين في الاهتمامات الخاصة بالمرأة.

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