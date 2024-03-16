هذا ما قاله صحفيون أمريكيون كانوا على متن طائرة تنزل مساعدات لغزة| صور

قالت صحف أمريكية إن الطائرات العسكرية الأمريكية قامت بعملية إنزال حادية عشر للمساعدات في غزة.

وذكرت أن عمليات الإنزال الجوي تجلب جرعات صغيرة من المساعدات إلى غزة، بعد أن دمرتها الحرب.

واعتبر صحفيو وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية الذين كانوا على متن طائرة مساعدات، أن ما شاهدوه مروع، فليس هناك مبنى غير مدمر على مدار ستة أشهر من الحرب الوحشية.

ورمت الطائرات ثلاثة أطنان من المساعدات الإنسانية – الغذاء والماء ومنتجات النظافة التي قدمها الأردن.

وكان هذا الإسقاط الجوي الأمريكي الحادي عشر للمساعدات منذ أن بدأت الولايات المتحدة البرنامج في بداية شهر مارس.