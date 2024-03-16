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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تبدأ تحقيقا جديدا مع بوينج.. بسبب حادث خلال الهبوط

بوينج
بوينج

تحقق إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في كيفية فقدان طائرة بوينج 737 تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز للوحة خارجية قبل أن تهبط بسلام في ولاية أوريجون الأمريكية، وهو الحادث الاجدد في سلسلة من الحوادث الأخيرة المتعلقة بالطائرات المصنعة من قبل الشركة.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الرحلة رقم 433 القادمة من سان فرانسيسكو هبطت بسلام في مطار روج فالي ميدفورد الدولي في ولاية أوريجون في حوالي الساعة 20:45 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، لكن الفحص بعد الرحلة كشف عن لوحة مفقودة.

وأوقف مطار ميدفورد العمليات مؤقتا لفحص المدرج والمطار بحثا عن أي حطام، لكن لم يتم العثور على أي حطام.

كانت اللوحة المفقودة على الجانب السفلي من الطائرة، حيث يلتقي الجناح بالجسم وبجوار آلات الهبوط مباشرة.

كان على متن الطائرة التي يبلغ عمرها 25 عاما 139 راكبا وستة من أفراد الطاقم، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتعرضت شركة بوينج لتدقيق  منذ شهر يناير عندما انفجرت لوحة كانت تسد مساحة متبقية لباب طوارئ إضافي في الجو على متن طائرة بوينج 737 ماكس 9 تابعة لشركة ألاسكا  بعد وقت قصير من إقلاعها من بورتلاند بولاية أوريجون.
 

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