وزير الدفاع الكويتي لكبار ضباط الجيش: خافوا الله

قلد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بمقر الوزارة اليوم السبت عدداً من قيادات الجيش الكويتي رتبة "لواء" تنفيذاً للمرسوم الأميري الصادر من أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.



ووفق بيان وزارة الدفاع الكويتية؛ فقد دعا الشيخ فهد اليوسف الضباط المرقين إلى أن يكونوا دائماً عند حسن ظن وثقة القيادة السياسية بهم، وأن يضعوا نصب أعينهم مخافة الله عز وجل، وتحقيق مصلحة البلاد العليا، وأن يتحملوا مسؤولياتهم بكل جدية وحزم، وأن يعملوا بشكل جاد ومتواصل للنهوض بقدرات وإمكانيات وحدات الجيش الكويتي ورفع مستوى الكفاءة والجاهزية لمنتسبيه وذلك من خلال تعزيز دور التدريب والتأهيل، ودعم وتشجيع المتميزين، وإنصاف المستحقين ومحاسبة المقصرين، والمحافظة على الضبط والربط العسكري داخل وحداتهم، وتذليل كافة العقبات أمام استكمال مسيرة العمل والإنجاز لتطوير مختلف القطاعات العسكرية في القوات المسلحة.



بدورهم عبر الضباط المرقون عن خالص شكرهم وعظيم امتنانهم لأمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة على مامنحهم من ثقة غالية، هي محل تكليف ومسؤولية، مجددين بهذه المناسبة العهد والولاء والوفاء لوطنهم الغالي وقيادتهم الحكيمة وشعبهم الوفي ومؤكدين على العمل دائماً في سبيل حفظ أمن الكويت وصون استقرارها وسلامة أراضيها.



