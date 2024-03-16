وزارة التعليم توضح حقيقة صدور قرار بتخفيف مناهج الترم الثاني

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية جديدة عن حالة الجدل التي شهدتها موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد تداول أنباء عن صدور قرار من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بـ تخفيف مناهج الترم الثاني لطلاب المدارس والإعلان عن إلغاء أجزاء من المقررات.

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ونفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- في تصريح خاص لموقع صدى البلد- كل ما يتم نشره على السوشيال ميديا حول تخفيف مناهج الترم الثاني وإعلان الدروس المحذوفة، وجعل بعض المقررات للاطلاع فقط ، مؤكدا أن كل ما يقال بهذا الشأن غير صحيح.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: لم ولن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرارات تنص على تخفيف مناهج الترم الثاني لمراحل النقل والشهادة الإعدادية ؛ لأن توزيع المناهج الحالية ينتهي بنهاية شهر إبريل وفق الخريطة الزمنية، وبالتالي لا يوجد اي حاجة للتخفيف لان مقررات الترم الثاني تتناسب مع عدد أيام الدراسة في الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قررت تغيير موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للمرة الثانية على التوالي.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات الترم الثاني 2024 ( امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ بدلا من 4 مايو 2024، على أن تنتهي امتحانات النقل والإعدادية يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أي امتحانات خلال أعياد الأخوة المسيحيين .