سفير مصر بالتشيك يفتتح الجناح المصري في المعرض السياحي الدولي

افتتح سفير مصر في التشيك محمود عفيفي، الجناح المصري في النسخة الثانية والثلاثين من المعرض السياحي الدولي المقام حاليا في العاصمة براج.



وذكرت وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي /فيسبوك/، أن افتتاح الجناح يأتي في إطار الجهود الحثيثة المبذولة من السفارات والبعثات المصرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والهيئة العامة لتنشيط السياحة، للترويج للسياحة في مصر باعتبارها من الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني، وفي ضوء الإمكانات والقدرات الواسعة التي تتمتع بها مصر كمقصد سياحي عالمي.

وأوضحت الوزارة، أن المعرض السياحي الدولي بالتشيك يعد من أكبر وأهم المعارض التي تُنظم بمنطقة شرق ووسط أوروبا، ويشارك فيه العام الجاري مئات العارضين، وأكثر من 45 دولة، ويبلغ عدد زائريه في المتوسط أكثر من 50 ألف شخص سنوياً، من بينهم ممثلو كبرى شركات السياحة التشيكية والمتخصصون في مجالات السياحة والفندقة والطيران.

ونال تصميم الجناح المصري في المعرض إعجاب كبير من قبل الزائرين من المسؤولين وجمهور المعرض وممثلي الشركات التشيكية.

وشهد العامان الأخيران طفرة كبيرة في معدلات السياحة التشيكية الوافدة إلى مصر، حيث أصبحت مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية المفضلة والجاذبة للسياح التشيكيين، وخاصة المقاصد السياحية في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

