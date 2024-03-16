مـ جزرة في سوريا.. مـ قتل 15 وإصابة 6 آخرين في انفجار لغم

أفادت صحيفة الوطن السورية بان 15 شخصاً توفي وأصيب 6 آخرين بجروح خطيرة جراء انفجار لغم أرضي بسيارة تقلهم للبحث عن الكمأ في المنطقة الواقعة بين بلدتي الشريدة والسبخة في ريف الرقة الشرقي.

وفي سياق محاربة الجيش السوري للتنظيمات الإرهابية بالبلاد وفي المقدمة منها تنظيم داعش الإرهابي فقد استهداف الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة مواقع تنظيم أنصار التوحيد الإرهابي في محيط بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر “الدفاع الوطني السوري ” وإصابة 16 آخرين وفقدان أكثر من 50، في الهجوم الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي في بادية كباجب بريف دير الزور الجنوبي، بعد محاصرتهم في المنطقة، أثناء جمع مادة “الكمأة”.

وبحسب المرصد السوري؛ فقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين خلايا “التنظيم الإرهابي ” وعناصر “الدفاع الوطني”، تخللها حرق 12 سيارة في مكان الاشتباك، حيث توجه مؤازرات من لواء القدس والدفاع الوطني.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 186 قتيلاً منذ مطلع العام 2024.

