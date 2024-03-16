عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مـ جزرة في سوريا.. مـ قتل 15 وإصابة 6 آخرين في انفجار لغم

ارشيفي
ارشيفي

أفادت صحيفة الوطن السورية بان 15 شخصاً توفي وأصيب   6 آخرين بجروح خطيرة جراء انفجار لغم أرضي بسيارة تقلهم للبحث عن الكمأ في المنطقة الواقعة بين بلدتي الشريدة والسبخة في ريف الرقة الشرقي.

وفي سياق محاربة الجيش السوري للتنظيمات الإرهابية بالبلاد وفي المقدمة منها تنظيم داعش الإرهابي فقد استهداف الجيش السوري  بالمدفعية الثقيلة مواقع تنظيم أنصار التوحيد الإرهابي في محيط بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي.

وكان  المرصد السوري لحقوق الإنسان  مقتل 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر “الدفاع الوطني السوري ” وإصابة 16 آخرين وفقدان أكثر من 50، في الهجوم الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي في بادية كباجب بريف دير الزور الجنوبي، بعد محاصرتهم في المنطقة، أثناء جمع مادة “الكمأة”.

وبحسب المرصد السوري؛ فقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين خلايا “التنظيم الإرهابي ” وعناصر “الدفاع الوطني”، تخللها حرق 12 سيارة في مكان الاشتباك، حيث توجه مؤازرات من لواء القدس والدفاع الوطني.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 186 قتيلاً منذ مطلع العام 2024. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

لوكيشن المعلم.. شهود عيان يفجرون مفاجأة عن حريق استوديو الأهرام

رسميا الآن| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بالتراجع لـ40

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

ترشيحاتنا

الدفع بسيارات إطفاء إلى موقع حريق ستديو الأهرام.. صور وفيديو

جري ورايا عشان يتجوزني.. ماذا قالت شيرين رضا عن عمرو دياب.. فيديوجراف

انتقادات حادة للاحتلال الإسرائيلي داخل الكونجرس الأمريكي.. وإدارة بايدن تدرس الرد

علي جمعة: مباح للرجل يربي شعره ويعمله ديل حصان وضفرتين ..فيديو

6 أيام بالعناية المركزة.. محمد صلاح يتدخل لعلاج أحمد رفعت في بريطانيا

وقف النار لحماية المدنيين.. فلسطين: نتنياهو يعترف بخوض معركة دبلوماسية مع العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية على السحور .. شاهد

لا تشتروا هذه السيارات.. نشطاء يطلقون تحذيرات مثيرة للجدل

ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بهذا المرض| تفاصيل

هذا ما قاله صحفيون أمريكيون كانوا على متن طائرة تنزل مساعدات لغزة| صور

فيديو

حريق ضخم وهروب الأهالي.. النيران تلتهم ستوديو الأهرام والخسائر بالملايين

15 درجة فرقا| تحذير من تغيرات الطقس المفاجئة.. وهذا الموعد ذروتها

كل الرجالة بتخون ولازم أفكر في التربة.. ماذا قالت فيفي عبده عن الزواج والموت؟

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ