إحباط أكبر محاولة تهريب لـ شيش إلكترونية ومستلزماتها في مطار الغردقة

نجحت سلطات جمارك مطار الغردقة الدولى فى احباط أكبر محاولة تهريب لكمية كبيرة من الشيش الالكترونية ومستلزماتها.

وتمكن رجال الادارة الثانية بقيادة جابر محمد موسي مدير الادارة من ضبط كمية كبيرة من الشيش الالكترونية ومستلزماتها بلغ عددها ٧٢٠٠ شيشة إلكترونية مع ٤ ركاب ترانزيت قادمين من دبي - القاهرة - الغردقة.

تم الضبط بواسطة محمود عبد الباسط مأمور اللجنة الجمركية و التفتيش بواسطة خالد صالح وعمر حساني واسلام موسى تحت اشراف مهند احمد سامي نائب مدير الإدارة ومن ادارة الفحص احمد فتحي و البحيري رأفت تحت إشراف محمد صبحي رئيس قسم الفحص بالأشعة وقام بالجرد والتحريز كلا من وائل علي و حسن فتحي بحضور احمد طايع من الأمن الجمركي و احمد عسكر من مكافحة التهرب الجمركي

وتم تحرير ٤ محاضر ضبط جمركي ارقام ٢٣ و ٢٤ و٢٥ و٢٦ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة الذى أحال الركاب الأربعة للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية.

ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.