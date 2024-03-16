إطلالة مبهجة | زوجة نجم الأهلي السابق تثير ضجة على إنستجرام

شاركت لويزا زوجة برونو سافيو لاعب الأهلي السابق متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت لويزا ماركيز باطلالة مثيرة ولافتة، مرتدية فستان كب مكشوف اسود اللون مما أبرز أنوثتها الطاغية وقوامها الممشوق، وتركت خصلات شعرها الأشقر اللامع، كما وضعت مكياجاً ناعماً، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

وتتميز زوجة سافيو برشاقتها فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة والملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جسدها الممشوق.

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وانضم برونو سافيو، إلى الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 1.5 مليون دولار، قبل أن يعود النادي الأهلي ويبيعه لناديه السابق مجددا مقابل 1 مليون دولار، حيث حصل نادي بوليفار على القسط الأول من قيمة الصفقة بقيمة 800 ألف دولار، وكان يتبقى له قيمة القسط الثاني والبالغة 700 ألف دولار.

وعاد برونو سافيو ، إلى ناديه السابق بوليفار مقابل التنازل عن قيمة القسط الثاني من مبلغ انتقاله للأهلي مطلع الموسم الحالي والبالغ 700 ألف دولار، بخلاف حصول الأهلي على 300 ألف دولار إضافية من النادي البوليفي، ليصل إجمال الصفقة إلى مليون دولار.