إدارة نادي الزمالك تصدم ثنائي الفريق الأول للكرة بهذا القرار

كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن مصير التجديد مع الثنائي محمد صبحي ومحمد عواد حارسي مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللذين ينتهي عقديهما مع النادي بنهاية الموسم الجاري، ويحق لهما الرحيل لأي ناد في الموسم الجديد بشكل مجاني.

وكتب فتحي سند عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "الزمالك يعلق مفاوضات التجديد للثنائى "صبحى - عواد " بسبب سوء الأداء الفترة السابقة".

وينتهي تعاقد محمد عواد ومحمد صبحي مع نادي الزمالك، ويحق لهما الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، ويحق لهما التوقيع لأي نادي والرحيل مع نهاية الموسم.