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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط 4 محاولات تهريب في مطار الغردقة .. صور

صدى البلد

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر محمد موسى مدير الإدارة الثانية من ضبط 4 محاولات لتهريب كمية كبيرة من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1976 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي ترانزيت القاهرة - الغردقة تم ضبط 7200 عبوة شيش إلكترونية ومستلزماتها بحوزة ٤ كاب قادمين من دبى ، قام بالضبط محمود عبد الباسط وخالد صالح وعمر حساني واسلام موسى مأمورى الجمرك تحت إشراف مهند أحمد سامي نائب مدير الإدارة ومن ادارة الفحص أحمد فتحي والبحيري رأفت  مأمورى الفحص ومحمد صبحي رئيس قسم الفحص بالأشعة وقام بالجرد والتحريز وائل علي وحسن فتحي بحضور أحمد طايع بالأمن الجمركي وأحمد عسكر بمكافحة التهرب الجمركي .

تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير  ٤ محاضر ضبط جمركي ارقام ٢٣ و ٢٤ و٢٥ و٢٦  لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

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