الصحة تنتقد ضعف معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية بمستشفى بولاق أبوالعلا العام

تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان، يرافقه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبوالعلا العام الجديد، وذلك ضمن جولته الميدانية، لتفقد عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي، ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوفد استمع إلى شرح مفصل عن الوصف الوظيفي للمستشفى، حيث يقع على مساحة 7 آلاف و233 مترا مربعا، وبداخله المبنى الرئيسي المكون من 6 طوابق، بطاقة استيعابية 130 سريرا، بينهم 48 سرير إقامة مرضى، و62 سرير رعاية مركزة، و20 حضانة أطفال مبتسرين، كما يضم 19 سرير غسيل كلوي، و63 عيادة خارجية و5 غرف عمليات، لافتا إلى إنهاء 29% من الأعمال ومن المتوقع استلام المستشفى في يناير 2025.

وتابع «عبدالغفار» أن أرض المشروع سيتضمن إقامة مجمعا متخصصا يضم مركزا طبيا يشمل عيادات في كافة التخصصات الطبية، ومركز أشعة متكاملا، ومراكز تحاليل، وصيدليات، وصالات علاج طبيعي متقدم، كما يضم معارض طبية للأجهزة.

ولفت «عبدالغفار» أن الوفد انتقد ضعف معدلات التنفيذ الخاصة بالأعمال الإنشائية منذ بدء إسناد المشروع للشركة المنفذة، موجها بسرعة البدء في المرحلة الثانية التي تشمل أعمال التشطيبات والأعمال الاليكتروميكانيكية، مشددا على الاهتمام بواجهة المستشفى والطراز المعماري الخاص به، بما يتماشى مع الموقع المتميز الذي يقع به والمنشآت المحيطة به.

