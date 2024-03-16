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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

تضاءلت فرص لحاق المدافع الدولي ياسر إبراهيم، لاعب النادي الأهلي، بمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه على فيسبوك "تقارير: "هناك صعوبة في لحاق ياسر إبراهيم بمواجهة الأهلي وسيمبا".

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته السبت المقبل استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024. 

 

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