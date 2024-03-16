القاهرة تستضيف وفدًا أوروبيًا رفيعًا لمناقشة تعزيز التعاون

يزور وفد أوروبي رفيع المستوى القاهرة غدا الأحد 17 مارس، في إطار المحادثات لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

أفادت وكالة نوفا الإيطالية، أنه من المقرر أن تزور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، القاهرة برفقة رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر

وكشفت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، فيرلي نويتس، أن فون دير لاين ستلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن هذه الزيارة "تأتي في سياق المناقشات حول تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر".

وتعتبر مصر، شريكا رئيسيا في الجهود المبذولة لوقف الهجرة غير الشرعية من شمال إفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وتتولى بلجيكا حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.

وتلعب مصر دورًا هامًا في الجهود المبذولة لوقف الهجرة غير الشرعية. ولذلك، يجب دعم جهود مصر من خلال التعاون الدولي، وتُعدّ ظاهرة الهجرة غير الشرعية من أهم التحديات التي تواجه العديد من دول العالم.