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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"كاف" يصدر بيانا عاجلا بشأن مداهمة مقر الاتحاد الجنوب إفريقي

كاف
كاف

 أبدي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، قلقه بشأن احترام وصورة اللعبة في جنوب أفريقيا، بعد المداهمة التي قامت بها وحدة التحقيق في الجرائم التجارية الخطيرة على مقر اتحاد كرة القدم في البلاد.

وقال كاف في بيانه عبر موقعه الرسمي اليوم السبت، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ينظر إلى هذا الأمر على أسس ووفقا لقوانين ولوائح الكاف والفيفا.

وأضاف: "طلبنا من اتحاد جنوب أفريقيا تقديم تقرير إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يشير إلى أن اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم ورئيسه الدكتور داني جوردان، في أي مرحلة وتحت أي ظرف من الظروف، لم ينتهك أو خرق لوائح الكاف والفيفا".

وتابع: "بما يتماشى مع المبادئ القانونية الدولية والسوابق القضائية، فمن المفترض أن يكون اتحاد جنوب أفريقيا والدكتور داني جوردان، بريئين حتى تخلص هيئة قضائية مناسبة إلى خلاف ذلك".

وشدد أن "كاف" طلب من اتحاد جنوب أفريقيا تزويده بأي معلومات أو حقائق أخري يرون أنها مهمة حول تلك الواقعة، مضيفا: "الادعاءات التي قدمتها وحدة هوكس للتحقيق في الجرائم التجارية خطيرة".

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