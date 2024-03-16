خطوة جديدة نحو الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا.. غدا

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنها ستزور القاهرة يوم غدٍ الأحد لتوقيع اتفاقية تعاون وتنمية كبرى.

وسبق أن تلقت مصر عرضًا من إيطاليا لتوقيع اتفاقية تعاون وتنمية على غرار الاتفاق الذي أبرمته إيطاليا مع تونس في عام 2023. تتضمن الاتفاقية الجديدة بين مصر وإيطاليا، برامج زراعية وتدريبية، بالإضافة إلى "سلسلة من اتفاقيات التعاون في مجالات الصحة ودعم الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات".

ومع زيادة تدفق المهاجرين من تونس إلى إيطاليا في عام 2023، أبرمت ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اتفاقًا مع الرئيس التونسي قيس سعيد، مع التركيز الكبير على وقف عبور المهاجرين.

وفي مذكرة التفاهم الموقعة في 16 يوليو الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن شراكة واسعة النطاق مع تونس شملت 105 مليون يورو (112 مليون دولار أمريكي) مخصصة لمراقبة الحدود. إلا أن ميلوني لم تذكر الهجرة في تصريحاتها حول الاتفاق مع مصر، مما يشير إلى أن تركيز الاتفاق قد يكون مختلفًا.

خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات بين أوروبا ومصر

ومن المقرر أن تتضمن الاتفاقية الجديدة برامج زراعية وتدريبية، إضافة إلى "سلسلة من اتفاقيات التعاون في مجالات الصحة ودعم الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات".

تُعد هذه الاتفاقية خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات بين أوروبا ومصر، ومن المأمول أن تُسهم في تنمية مصر وخلق فرص جديدة للشباب.