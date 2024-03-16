عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: الوضع في القطاع يزداد سوءًا

قطاع غزة
قطاع غزة

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن جميع عمليات الإغاثة التي تدخل غزة غير مجدية في ظل استمرار حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات عبر معبر رفح وعرقلة دخولها من قِبل الاحتلال.

وأضاف ياغي، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن العالم كله يشاهد المآسي التي تحدث في قطاع غزة ولا يحرك ساكنًا ولا يقوم بأي إجراءات عملية لوقف هذا القتل، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة كارثي ويزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

وأوضح، أن ما يحتاجه أهل القطاع لوقف هذا القتل والكارثة الإنسانية هو وقف حرب الإبادة أولًا وثانيًا فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات كلها بدون رقابة أو أي حساب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

سقوط كونتينر من فوق تريلا على طريق شبرا بنها الحر دون إصابات

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

راتب خيالي يزيد سنويًا | 3 أسباب لتجديد عقد طاهر محمد طاهر 3 مواسم في الأهلي

رسميا.. طاهر محمد طاهر يجدد عقده مع الأهلي لمدة 3 سنوات

ترشيحاتنا

خبيرة أبراج تتوقع الكارثة | ماذا حدث بـ حريق أستوديو الأهرام

الروس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. وارتفاع نسب المشاركة إلى 57%

حكم الحلف بالمصحف وهل عليه كفارة؟ اعرف آراء الفقهاء

البنك المركزي: 5.1 تريليون جنيه قروض الجهاز المصرفي للعملاء في أكتوبر 2023

خطوة جديدة نحو الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا.. غدا

أرخص سيارة رياضية تقدمها "جاك" بالسوق المصري .. اعرف سعرها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مجسم | شمس الكويتية تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

فوائد التمر هندى على الفطار كل يوم

حلويات رمضان |طريقة عمل قمر الدين بالكاسترد

مواعيد عرض الحلقة السادسة من مسلسل "صدفة"

فيديو

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

وزارة التعليم توضح حقيقة صدور قرار بتخفيف مناهج الترم الثاني

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ