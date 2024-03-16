بـ14 ذهبية| مصر تفرض سيطرتها على مصارعة الذراعين في دورة الألعاب الإفريقية

اختتم منتخب مصر لمصارعة الذراعين منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الجاري.

وحقق منتخب مصر لمصارعة الذراعين 19 ميدالية متنوعة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية بواقع 14 ميدالية ذهبية و 4 فضيات وبرونزية، ليتصدر منتخب مصر جدول ترتيب منافسات مصارعة الذراعين.

واحرز اليوم منتخب مصر 10 ميداليات في منافسات الذراع اليمنى التي أقيمت اليوم السبت ، بواقع 7 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية.

وحصد الميداليات الذهبية كل من، عمر سعيد في وزن 55 كجم، ومحمد مليجي في وزن 60 كجم، وعلي هاشم في وزن65 كجم ، واندرية جوزيف في وزن 75 كجم، ومصطفى يسري في وزن 85 كجم، محمد عبد الرحمن وزن 100 كجم، مصطفى صلاح الوزن المفتوح.

وأحرز الميدالية الفضية الوحيدة في الرجال اليوم اللاعب محمد صلاح وزن 85 كجم.

وفي منافسات السيدات حققت فاطمة حسين الميدالية الفضية في الوزن المفتوح، كما حققت فايزة شعبان الميدالية البرونزية في وزن 70 كجم.

وكان منتخب مصارعة الذراعين قد حقق أمس الجمعة 7 ميداليات ذهبية وفضيتين في منافسات الذراع اليسرى.

وحقق الميداليات الذهبية كل من، عمر سعيد في وزن 55 كجم، ومحمد مليجي في وزن 60 كجم، وعلي هاشم في وزن 65 كجم، ومحمد صلاح وزن 85 كجم، محمد عبد الرحمن وزن 100 كجم، مصطفى صلاح الوزن المفتوح.

وأحرز الميداليات الفضية كل من أندريا جوزيف في وزن 75 كجم ومصطفى يسري في وزن 85 كجم، وفي السيدات حققت فاطمة حسين الميدالية الذهبية في الوزن المفتوح، لتضيف لمصر الذهبية السابعة خلال منافسات أمس الجمعة.