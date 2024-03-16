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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقة تأثير رمضان على حضور الطلاب| عميد علوم عين شمس يكشف ..خاص

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إن الفصل الدراسي الثاني يسير بشكل طبيعي ومنتظم مع تقليل عدد ساعات المحاضرات في شهر رمضان.

وأضاف رجاء، أن شهر رمضان لم يؤثر على المناهج الدراسية، مؤكدا علي الالتزام بالجدول الزمني للمنهج واليوم الدراسي.


وأكد الدكتور محمد رجاء خلال تصريحاته لـ “صدى البلد”، أن شهر رمضان الكريم لم يؤثر علي العملية التعليمية إطلاقا مؤكدا أن نسبة الحضور مرتفعة للغاية.

وكشف عميد علوم عين شمس حقيقة رفع الغياب بالكلية خلال شهر رمضان قائلا "إشاعة ليس لها أساس من الصحة.

وأشار عميد كلية العلوم إلى أننا حريصين على تعقيم القاعات وتطهيرها جيدًا طوال الوقت مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء أداء المحاضرات.
 

ومن جانبه أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس ، أنه لم يتم حذف اجزاء من المناهج، لافتا إلى ان الكلية ملتزمة بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني.

أن الدراسة تسير بشكل منتظم خلال شهر رمضان الكريم وفقا الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني  وشرح المناهج بشكل كامل دون الخلل بالعملية التعليمية.

وأضافت الدكتورة أميرة يوسف ، أنه لم يتم رفع الغياب خلال شهر رمضان، لافتا أن زمن المحاضرات لم تزد على ساعة واحدة.

وأوضحت عميدة كلية البنات، أن نسبة حضور الطالبات في  المحاضرات مرتفعة للغاية مع الالتزام بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني.

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