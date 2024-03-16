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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قوم ياحبيبي.. رسالة مؤثرة من شديد قناوى لـ أحمد رفعت

شديد ورفعت
شديد ورفعت

وجه أحمد شديد قناوي نجم الكرة المصرية رسالة لأحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، وذلك بعد تعرضه لازمة صحية ودخوله في غيبوبة".

ونشر شديد قناوي صورة له رفقة أحمد رفعت عبر "انستجرام" وكتب "قوم ياحبيبي يا أجدع اخ في الدنيا قوم أنا مستنيك يارب احنا في أيام مفترجة اشفيه ورجعوا لينا🙏".

الجدير بالذكر أن أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، كان قد تعرض لوعكة صحية؛ بعد سقوط في ملعب مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، حيث توقفت عضلة القلب لأكثر من ساعة، ويتواجد حتى الآن داخل المستشفى تحت إشراف طبي مخصص.

وتلقى أحمد رفعت رسائل دعم وحب من لاعبي المنتخب المصري والمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب.

 

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IMG_٢٠٢٤٠٣١٦_٢٢٣٧١٩

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