الوكرة يفوز على أم صلال 2-0 في الدوري القطري

حقق فيق الوكرة الفوز على أم صلال بنتيجة 2-0، مساء اليوم السبت في ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، ضمن الجولة 18 من الدوري القطري.

أحرز هدفي الوكرة الجزائري محمد بن يطو ومروان لوداني لاعب أم صلال بالخطأ في مرماه، في الدقيقتين54+2 و56.

سيطر الوكرة على أغلب فترات المباراة، ولعب على الفوز منذ البداية فأهدر العديد من الفرص حتى ترجم سيطرته بهدف بن يطو في نهاية الشوط الأول.

وواصل الوكرة تفوقه في الشوط الثاني ونجح في تعزيز الهدف الأول عبر النيران الصديقة بخطأ لوداني لاعب أم صلال.

وكاد الوكرة يسجل أكثر من هدف، في الوقت الذي لم يظهر فيه أم صلال بالمستوى المنتظر.

وشهدت المباراة طرد عمر يحيى لاعب أم صلال في الدقيقة 84.

وارتفع رصيد الوكرة إلى 34 نقطة تقدم بها للمركز الثالث مؤقتا في انتظار نتيجة مباراة الريان والغرافة غدا، فيما تجمد رصيد أم صلال عند 20 نقطة في المركز السابع.