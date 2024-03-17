اخبار مصر| خطوة جديدة نحو الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا... تضامن سريع مع متضرري حريق استوديو الأهرام

اخبار مصر ...يزور وفد أوروبي رفيع المستوى القاهرة اليوم الأحد 17 مارس، في إطار المحادثات لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

القاهرة تستضيف وفدًا أوروبيًا رفيعًا لمناقشة تعزيز التعاون

يزور وفد أوروبي رفيع المستوى القاهرة غدا الأحد 17 مارس، في إطار المحادثات لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

مدبولى :15 ألف جنيه لكل أسرة متضررة من حريق استوديو الأهرام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توجيهات فورية لصرف فوري لمبلغ 15 ألف لكل أسرة متضررة من من حريق استوديو الأهرام كجزء من الإيجار المؤقت لـ شقق بديلة لحين إصلاح العمارات والوحدات وإعادتهم إليها.

خطوة جديدة نحو الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا.. غدا

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنها ستزور القاهرة يوم غدٍ الأحد لتوقيع اتفاقية تعاون وتنمية كبرى.

رئيس الوزراء: الأهالي لا ذنب لهم ومن واجبنا إعادة الشيء لأصله

أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، تحمل الحكومة المصرية لكامل تكلفة إعادة إعمار منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، بعد الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

معركة شرسة على الانتخابات.. وسامح عاشور الأوفر حظا للفوز بمنصب نقيب المحامين

مع اقتراب موعد اجراءات انتخابات مجلس نقابة المحامين المقرر لها ٢٣ مارس الجاري، تشهد ساحة المحامين معركة شرسة بين المرشحين، حيث تنحصر المنافسة على مقعد النقيب بين سامح عاشور وعبدالحليم علام ونبيل عبدالسلام .

بأسعار مخفضة.. منافذ لبيع اللحوم والسلع الأساسية بكلية زراعة عين شمس

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس ان الكلية تقوم بدورها الوطني من خلال تقديم عدة سلع من الخضروات واللحوم بأسعار أقل من السوق لمحاربة الغلاء ودعم المجتمع بالسلع الغذائية.



تضامن سريع.. صرف إعانات فورية للأسر المتضررة من حريق العمرانية

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف إعانة فورية كدفعة أولى للأسر المضارة منازلهم من الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة العمرانية بالجيزة.

تحذير من الأرصاد.. أمطار رعدية ونشاط رياح مثيرة للأتربة في الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، غدًا الأحد الموافق 17 مارس، وأهم الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة.

ضبط 4 محاولات تهريب في مطار الغردقة .. صور

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر محمد موسى مدير الإدارة الثانية من ضبط 4 محاولات لتهريب كمية كبيرة من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1976 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

صرف إعانة فورية للأسر المضارة من حريق ستوديو الأهرام بالعمرانية

تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بصرف إعانة فورية كدفعة للأهالي المتضررة منازلهم من الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء الصرف الفوري للأسر المضارة.

