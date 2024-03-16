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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بفستان زهري.. رؤى الصبان تفاجئ الجمهور بإطلالة مبهرة عبر إنستجرام|شاهد

رؤي الصبان
رؤي الصبان

خطفت الإعلامية والفنانة الإماراتية رؤى الصبان انظار متابعيها فى أحدث إطلالة لها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت رؤى الصبان بإطلالة ساحرة جمعت بين الأناقة والاحتشام، حيث ارتدت فستاناً أنيقاً صمم بشكل راقٍ باللون الزهري، فيما انتعلت حذاء ذا كعب عال.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت تسريحة بسيطة لتبرز ملامحها ونسقت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية مع لون الكشمير كأحمر شفاه.

من هى رؤي الصبان

رؤى الصبان فنانة إماراتية من أصل أردني ولدت يوم 26 يونيو 1991 بمدينه العين لأب أردني وأم مغربية نشأت في دبي، وحصلت على بكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة وماجستير في العلوم الدبلوماسية من الجامعة الأمريكة في دبي.

زواج رؤي الصبان من الإعلامي حمود الفايز 

في فبراير 2018 تزوجت رؤي الصبان من زميلها حمود الفايز بعد علاقة استمرت أشهر، وأنجبت طفلة واحدة اسمها شيخة.

بدأت رؤي الصبان مسيرتها الفنية من خلال تقديم البرامج في مؤسسة دبي للإعلام عام 2007، ثم عملت كمذيعة سنة 2008 وقدمت البرامج التالية : تكنوميديا السحب الكبير مع الناس مهرجان دبي السينمائي فوازير ثلاثين ليلة وليلة كأس دبي العالمي للخيول خمس مواسم ليالــي دبي اربع مواسم الفرصة تاراتاتا وغيرها.

وشاركت رؤى الصبان في العديد من المشاريع الفنية ابرزهم مسلسل "واتس أب أكاديمي" عام 2014، ومسلسل "قبل الأوان" عام 2014، ومسلسل "ملحمة الحب والرحيل" عام 2014 ومسلسل "جزدان الصحراء" عام 2014 ومسلسل "دبي لندن دبي" عام 2015 ومسلسل "غمز البارود" عام 2016 ومسلسل "ممنوع الوقوف" عام 2017.

IMG_٢٠٢٤٠٣١٦_٠١٥٩٢٨ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٣١٦_٠١٥٩٢٨ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٣١٦_٠١٥٩٢٨
IMG_٢٠٢٤٠٣١٦_٠١٥٩٢٨

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