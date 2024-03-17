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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد قتـ.لى هجوم أوديسا إلى 21 شخصا.. وزيلينسكي يتوعد روسيا بالرد

صدى البلد

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن عدد ضحايا الهجوم الروسي على أوديسا ارتفع إلى 21 قتيلا، متوعدا روسيا بالرد.

وأضاف زيلينسكي، في كلمة عبر الفيديو أوردتها وكالة أنباء "يوكراينفورم" اليوم، أن هناك عدداً أيضاً من الجرحى يتم تقديم المساعدة اللازمة لهم عن طريق السلطات المختصة ووزارة الداخلية.

وحذّر زيلينسكي من أن هذا الهجوم ستعقبه "ردود عسكرية على روسيا"، مضيفا أنه "لقد أثبتت هذه الأسابيع للكثيرين أن آلة الحرب الروسية لديها نقاط ضعف يمكننا الوصول إليها بأسلحتنا.

وأضاف أنا ممتن للقوات المسلحة الأوكرانية، وجهاز الأمن الأوكراني، واستخبارات الدفاع لقدراتهم الجديدة بعيدة المدى. وأنا ممتن بنفس القدر لمجمعنا الصناعي الدفاعي ولكل من يعمل من أجل القوة الأوكرانية". 

ولفت زيلينسكي إلى أن بلاده قد تستخدم الطائرات المسيرة في هجماتها القادمة. 

وكان مسؤولون أوكرانيون قد قالوا أمس إن هجوماً صاروخياً أطلقته القوات الروسية أصاب البنية التحتية المدنية في مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، وتسبب في مقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة 73 آخرين.

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