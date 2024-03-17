أخبار التكنولوجيا|SpaceX تبني شبكة أقمار صناعية للتجسس لصالح المخابرات الأمريكية.. وتحقيقات بشأن تسهيل "ميتا" للبيع غير القانوني للمخدرات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أفاد تقرير من وكالة "رويترز" أن شركة "SpaceX" سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، تقوم ببناء شبكة من مئات الأقمار الصناعية بغرض التجسس، وذلك بموجب عقد سري مع إحدى الوكالات التابعة للمخابرات أمريكية.

كشفت تقارير أن عددًا من الباحثين في الصين قد حذروا رئيس مجلس الدولة، لي تشانغ من أن الصين تتخلف عن الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي بسبب اعتماد البلاد الكبير على التكنولوجيا الأمريكية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.



علقت شركة ميتا حساب الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة على منصتها فيسبوك، وأوضحت الشركة عبر إشعار أن الحظر سيكون بشكل مؤقتًا مع إمكانية الحظر بشكل دائم.

أفادت تقارير أن شركة MGX الاستثمارية في أبو ظبي والمدعومة من الدولة تجري محادثات للاستثمار في شركة OpenAI المُطورة لأداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT.



كشفت تقارير أن المدعين الأمريكيين من ولاية فرجينيا الأمريكية يحققون فيما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "Meta" ميتا قد سهلت واستفادت من البيع غير القانوني للمخدرات.



وافقت شركة أبل على دفع 490 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية رفعها مجلس مقاطعة نورفولك في المملكة المتحدة.