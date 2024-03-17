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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|SpaceX تبني شبكة أقمار صناعية للتجسس لصالح المخابرات الأمريكية.. وتحقيقات بشأن تسهيل "ميتا" للبيع غير القانوني للمخدرات

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

رويترز: SpaceX تبني شبكة أقمار صناعية للتجسس لصالح المخابرات الأمريكية 

 

أفاد تقرير من وكالة "رويترز" أن شركة "SpaceX" سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، تقوم ببناء شبكة من مئات الأقمار الصناعية بغرض التجسس، وذلك بموجب عقد سري مع إحدى الوكالات التابعة للمخابرات أمريكية.

 

الصين في ذعر بسبب تخلفها عن سباق الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل 

 

كشفت تقارير أن عددًا من الباحثين في الصين قد حذروا رئيس مجلس الدولة، لي تشانغ من أن الصين تتخلف عن الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي بسبب اعتماد البلاد الكبير على التكنولوجيا الأمريكية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

 

ميتا تعلق حساب الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة على منصتها فيسبوك


علقت شركة ميتا حساب الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة على منصتها فيسبوك، وأوضحت الشركة عبر إشعار أن الحظر سيكون بشكل مؤقتًا مع إمكانية الحظر بشكل دائم.

 

تقارير: أبو ظبي تجري محادثات للاستثمار مع شركة Open AI 

 

أفادت تقارير أن شركة MGX الاستثمارية في أبو ظبي والمدعومة من الدولة تجري محادثات  للاستثمار في شركة OpenAI المُطورة لأداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT.

 

تحقيقات بشأن تسهيل "ميتا" للبيع غير القانوني للمخدرات.. ما القصة ؟


كشفت تقارير أن المدعين الأمريكيين من ولاية فرجينيا الأمريكية يحققون فيما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "Meta" ميتا قد سهلت واستفادت من البيع غير القانوني للمخدرات.

 

أبل تدفع 490 مليون دولار لتسوية مزاعم بتضليل المستثمرين


وافقت شركة أبل على دفع 490 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية رفعها مجلس مقاطعة نورفولك في المملكة المتحدة.

 

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