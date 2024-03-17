نيس يفوز على لانس 3-1 في الدوري الفرنسي

حقق نيس فوزا ثمينا على مضيفه لانس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب بوليرت ديليليس، في إطار الجولة 26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل ثلاثية نيس كل من: تيريم موفي هدفين في الدقيقتين 11 و67 من ركلة جزاء وكيفرين تورام في الدقيقة 53، بينما أحرز إيلي واهي هدف لانس في الدقيقة 76.

ورفع الفوز نيس إلى 43 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بينما تجمد رصيد لانس عند 42 نقطة في المركز السادس.

ويتصدر باريس سان جيرمان، الدوري الفرنسي برصيد 56 نقطة وبفارق 10 نقاط عن ستاد بريست، صاحب المركز الثاني.