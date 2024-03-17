حتحوت يكشف تفاصيل حديث إبراهيم حسن مع محمد هاني في معسكر المنتخب

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل حديث إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني، مع محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، خلال معسكر الفراعنة المقام حاليا استعدادا لدورة العاصمة الإدارية.



وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد »، أن إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني، حرص على منح تعليمات فنية للاعب محمد هاني، بشكل منفرد على هامش مران المنتخب.

وتابع حتحوت، إن إبراهيم حسن حرص على منح اللاعب محمد هاني تعليمات تتعلق بالجوانب الفنية والتمركز في الحالات الدفاعية وكذلك أمور تتعلق بالدعم الهجومي والكرات العرضية.