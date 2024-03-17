جدول مواعيد عرض الأفلام المشاركة في مهرجان زاوية الدورة الثامنة

أعلنت إدارة مهرجان زاوية للأفلام القصيرة، عن جدول مواعيد عرض الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية في دورته الثامنة، التي تقام بسينما "زاوية" بوسط القاهرة، خلال الفترة من 20 مارس الجاري إلى 7 أبريل المقبل.

ويتضمن جدول الأفلام عرض فيلم "شيفون"إخراج بيشوي أسعد، ضمن أفلام المسابقة الرسمية أيام 21 و28 مارس، و4 إبريل المقبل، والفيلم تم إنتاجه عام 2023، وتدور أحداثه في مدة حوالي 12 دقيقية حول "سلمي" تعمل طبيبة شرعية تواجه صراعا داخليا أثناء تأديه عملها في إحدى مشارح القاهرة، بسبب تذكر والدها في الذكرى السنوية لوفاته.

ويعرض أيضا في نفس الموعد فيلم "العصافير كانت يجب أن تطلق" إخراج مارتن إيليا، وتدور أحداثه في مدة 15 دقيقة حول "مراد" سائق تاكسي يواجه خيالات زوجته وإبنته المتوفيان غرقا أمامه منذ فترة، وتدفعه تلك الخيالات للهرب من المنزل بالتاكسي،يقابل في طريقه رجلا عجوزا يقدم له أسطورة لاسترجاع الموتى، فيغيروا وجهتهم ناحية تحقيق تلك الأسطورة ويواجه مراد مصيره وحده.

ويتنافس في الدورة الثامنة لمهرجان زاوية للأفلام القصيرة، 31 فيلما متنوعا ما بين روائي وتسجيلي ووثائقي بالمسابقة الرسمية، إلى جانب عرض 29 فيلما خارج التسابق من الأفلام الفائزة في الدورات السبع الماضية من المهرجان.