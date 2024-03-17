"الجمهورية": بناء العنصر البشري حجر الزاوية في منظومة التنمية

ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن في كل لقاء بالشباب يشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن بناء الإنسان المصري والاهتمام بالعنصر البشري هو حجر الزاوية في منظومة البناء والتنمية.. باعتبار أن الاستثمار في البشر هو استثمار حقيقي ذو عائد وفير.



وتابعت (الجمهورية) - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ - "يؤكد الرئيس -مرارا وتكرارا- أن عملية التطوير مستمرة ولا تتوقف حتى نواكب التقدم العالمي فـي كل مناحي الحياة.. والتطوير يبدأ من بداية الرحلة التعليمية الأولى ويستمر حتى التخرج، حتى نحصل على شاب قادر على مواجهة التحديات ويملك مقومات يتطلبها سوق العمل في الداخل والخارج".



ونوهت الصحيفة إلى حرص الدولة على الانفتاح على المؤسسات التعليمية العالمية وتوطين التكنولوجيا الحديثة من كل مكان للوصول إلى مكانة تنافسية تسمح بتصدير السلع والخبرات الإنسانية التي قطعت مصر فيها شوطا طويلا لتحقق تنمية داخلية شاملة فى كل القطاعات على أساس علمي وأخلاقي أيضا.



واختتمت افتتاحيتها قائلة: "تركز الحكومة - في برامجها التنموية - على قطاعين أساسيين هما التعليم والصحة وتخصص لكليهما النصيب الأكبر في الميزانية وتطلق المبادرات الرئاسية من أجل سلامة وصحة الإنسان المصري جسديا وفكريا وعلميا".