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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تراجع أسعار السلع.. سر سيطرة الحكومة على الأسواق والتخفيف عن المواطن

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة، حيث شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية كالفول والزيت والأرز تراجعا ملحوظا، في عدد من الأسواق المحلية، ومحلات التجزئة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 2024، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لـ بوابة السلع المحلية والعالمية.

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يأتي هذا في إطار توجيهات الحكومة بالإفراج عن البضائع الجمركية في الموانئ، وبعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن تحريك سعر الصرف وتحديده وفق آليات العرض والطلب، ما أدى إلى تراجع سعر الدولار في السوق السوداء.


وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن “الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية خطوات لتحسين الاقتصاد المصري، لذلك نحاول أن نكون على الطريق الصحيح بشأن الملف الاقتصادي”.

وأضاف السيسي، خلال تفقده سير العمل بالأكاديمية الشرطة فجر أمس الأول، الجمعة: “بطمن الناس إن الأمور ماشية، ومفيش أي مشكلة فيما يتعلق بالسلع العذائية خاصة في ظل الإفراجات الجمركية الجارية”.

أسعار السلع الغذائية

وخلال السطور التالية، نرصد لكم تراجع العديد من السلع الغذائية اليوم في الأسواق المحلية، وفقا لـ بوابة السلع المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء وهي على النحو التالي:

تراجع سعر الدقيق المعبأ اليوم في مصر ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 27.97 جنيه بنسبة تراجع نحو 4.34%.

وانخفضت أسعار الأرز المعبأ اليوم في مصر ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 34.83 جنيه، بنسبة تراجع نحو 1.49%.

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